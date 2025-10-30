İstanbul'da boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi: Gözaltına alındılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Galata Kulesi çevresinde görenlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Genç bir adam yaşça kendisinden büyük bir kadını boynuna tasma takarak sokakta gezdirdi.

VİDEO TEPKİ GÖRDÜ

Tasma taktığı kadına talimatlar veren ve zaman zaman “miyavla, havla” diyerek hayvan sesi çıkarmasını isteyen şahıs, “Kadınlar balmumu, nasıl şekillendirirsen öyle olurlar” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada “İtaat Kız Bağlama Yöntemi” başlığıyla paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından da büyük tepki topladı.

Olayı gören turistler ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, sosyal medya kullanıcıları durumun kamu alanında gerçekleşmesine tepki gösterdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bu rezalet nasıl engellenmiyor?”, “Çocuklar bu görüntülere maruz kalmamalı”, “Toplum değerleriyle alay ediyorlar” yorumlarında bulundu.

SAVCILIK DEVREYE GİRDİ GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılığın talimatı üzerine Beyoğlu Asayiş ve Güvenlik Şube ekipleri, 21 yaşındaki erkek ve 57 yaşındaki kadını gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.