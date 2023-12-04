İHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz akşam hareketli anlar yaşandı.
Yabancı turistlerin yoğun bulunduğu bölgede, bir sokakta iki genç tartışmaya başladı.
Ardından öfkeleri dinmeyince tansiyon yükseldi ve birbirlerine tekme-tokat saldırdılar.
Kavga anları kameraya yansıdı
Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı.
Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı.
Dedikodu yüzünden saldırdılar
Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, kavganın da sebebi de öğrenildi.
Şahısların, birbirleri hakkında dedikodu yaptıkları için husumet besledikleri bilgisine ulaşıldı.
İki adamın, kavga sonrası ayrıldığı ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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