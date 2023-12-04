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İstanbul'da cadde boks ringine döndü! İki erkek dedikodu yüzünden kavga etti

İstanbul'da cadde boks ringine döndü! İki erkek dedikodu yüzünden kavga etti Akşam saatlerinde kalabalığın yoğun olduğu bölgede önce tartışan ardından birbirlerine saldıran iki şahsın, dedikodu nedeniyle kavga ettikleri ortaya çıktı. O anlar kameralara yansıdı.