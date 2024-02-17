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İstanbul'da çakmak gazıyla yapılan şaka faciayla sonuçlanıyordu

İstanbul'da çakmak gazıyla yapılan şaka faciayla sonuçlanıyordu İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Olay anı ve yanmaktan son anda kurtulan gencin panik anları kameraya yansıdı.