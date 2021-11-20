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    İstanbul'da çalıntı araçla 6 iş yeri soyanlar yakalandı

    Çalıntı araçla Pendik ve Tuzla'da 6 ayrı iş yerini soyan hırsızlar, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 12:55
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    İstanbul'da çalıntı araçla 6 iş yeri soyanlar yakalandı

    15 Kasım Pazartesi günü İstanbul Ataşehir'de park halindeki otomobili çalınan giden B.A, polise giderek durumdan şikayetçi oldu.

    Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak çalınan yerin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Ekipler, yaptığı çalışmada şahısların çaldıkları araçlarla, Pendik ve Tuzla'da 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 3 kişilik çeteyi tespit etti.

    KAPILARI TAŞ VE TEKMELERLE KIRDILAR

    Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şahısların bazı işyerlerinden yaptığını hırsızlıkların güvenlik kameralarına takıldığını tespit etti.

    Görüntülerde şahısların çaldıkları araçlarla işyerlerinin önüne gelerek, kapılara hem taşlarla hem de tekmeleyerek vurup kilitlerini kırdıkları, içeri girdikten sonra bazı elektronik eşyaları çaldıkları daha sonra ise geldikleri araçlara geri döndükleri görüldü.

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    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şahısların kimliği tespit etti. Adreslerini tespit edilen 3 şüpheli Kartal'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Vural E.(24), Doğukan K.(24) ve Bilal K.(21) daha önceden de benzer suçlardan suç kaydı olduğu görüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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