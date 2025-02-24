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DHA

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde işe gitmek üzere aracının yanına giden sürücü, akılalmaz bir manzara ile karşılaştı.

Aynı cadde üzerinde bulunan ve 6 katlı olan binadan, gece sıralarından bir çöp poşeti atıldı.

Poşet, park halindeki aracın ön camına düştü.

ÇÖP POŞETİ ARACININ ÖN CAMINI KIRDI

Sabah aracının ön camındaki kırığı gören Necati Satın, şaşkınlık içerisinde kaldı.

Çöpün hangi kattan atıldığı bilinmezken aracında yaklaşık 5 bin lira zarar olduğunu söyleyen Satın, karakola giderek şikayetçi olacağını söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Çöpün aracın camına düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Araç sahibi Necati Satın, "Gece 2 sıralarında aracımıza çöp attılar. Apartmandan attılar ama hangi kat olduğu belli değil. Ben de burada oturuyorum. Karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız yaklaşık 5 bin lira." dedi.