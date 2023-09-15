İstanbul'da camide alkol içtiği görüntüleri paylaşan kişi, polise de meydan okudu Sosyal medya platformu Reddit üzerinden, cami içinde alkol içtiği görüntüleri paylaşan şahıs, devamında yazdığı mesajlarla polise de meydan okurken, gelen tepkiler sonrası hesabını sildi.

İHA

Son günlerde inanca yönelik akılalmaz saldırılara bir yenisi daha eklendi.



İstanbul'da camiye giren bir kişi, içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı.

"Kondopolos" takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle alay etti.

"Cami boştu, çantadan çıkardım içtim"

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" ifadelerini kullandı.

"Bulduklarında paşa paşa karakola giderim"

Yaptığı saygısızlığın üstüne pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diyerek adeta meydan okudu.

Korktu, hesabını sildi

Skandal paylaşım kısa süre içinde büyük tepkiye neden olurken, gelen yoğun tepkiler sonrası hesabın silindiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)