İstanbul'da camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan kişi tutuklandı Sosyal medya hesabından camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan sosyal medya kullanıcısı kısa sürede ekipler tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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DHA

Dini değerlere yönelik provokatif eylemler cezasız kalmıyor.

Son zamanlarda sıkça yaşanan olaylar sosyal medyada gündem oluyor.

Bunlara bir yenisi de geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir camide eklendi.

Camiye giren bir kişi, içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı.

"Hangi cami olduğunu bulabilirlerse..."

Tabureye alkol ve enerji içeceği koyarak çektiği fotoğrafı, "Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım, girdim içeri" notuyla paylaştı.

Ek olarak, "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö. isimli şahsın paylaşımı ekipleri harekete geçirdi.

Kartal'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu şahıs Kartal'da yakalandı.

Yapılan incelemelerde Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tutuklandı

Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Şahsın ifadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım.” dediği ve özür dilediği öğrenildi.

Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)