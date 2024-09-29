DHA
İstanbul'da feci kaza....
Bahçelievler ilçesi, Fatih Caddesi'nde bulunan camiden çıkan 67 yaşındaki vatandaş, yolun karşısına geçmek üzere yürümeye başladı.
O sırada cadde üzerinde ilerleyen bir tır, yaşlı şahsı fark etmeyerek çarptı.
TIRIN ALTINDA KALDI
Tırın altında kalan yaşlı adam, çığlık çığlığa kaldı.
Kazanın ardından çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın altında sıkışan yayayı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti
Sağlık ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen adamın cenazesini hastane morguna kaldırıldı.
TIR'ın şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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