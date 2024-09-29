İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde camiden çıktığı iddia edilen 67 yaşındaki bir adam, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek istedi.
Seyir halindeki tır sürücüsü, yaşlı adamın karşıya geçtiğini fark etmeyerek çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada yaşlı adam tırın altında kalırken çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki çalışmaları ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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