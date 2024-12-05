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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi üzerine park edilen bir minibüs, hırsızların hedefi oldu.

Park halindeki minibüsün yanına yaklaşan bir şüpheli, aracın sağ ön camını kırdı.

Araçtaki çanta, teyp ve bazı evrakları alan şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

38 SANİYEDE NE VAR NE YOK ÇALDI

Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki minibüsün yanına geldikten sonra, 38 saniye içerisinde hırsızlığı gerçekleştirerek olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araç sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.