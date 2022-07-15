İstanbul Kartal'da E-5 karayolunda kontrolden çıkan beton mikseri, sol şeritteki otomobili sürükleyerek refüje girdi. Kazada yaralanan olmazken, şoför şok geçirdi.

Saat 17.30 sıralarında İstanbul Kartal’da E-5 karayolunda Ankara istikametinde meydana gelen olayda, bir firmaya ait Mercedes markalı 34 BBZ 553 plakalı beton mikseri, arızalanan beton pompasını çekerek yolda ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Sol şeritteki otomobile çarptı

Arkasındaki beton pompası ile beraber yolun sağ şeridinden sol şeridine doğru kayan beton mikseri, sol şeritte ilerlemekte olan Ford markalı 34 HA 9137 plakalı otomobile çarptı.

Refüje çarparak durdu

Beton mikseri çarptığı otomobili de sürükleyerek yol ortasındaki refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri, refüje girdi VİDEO

Şok geçiren şoför hastaneye kaldırıldı

Beton pompasında bulunan bir kişi ise şok geçirdi. Şok geçiren ve yere yatan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen kurtarıcı aracı ile ve çekici ile çekilerek olay yerinden kaldırıldı.