İstanbul'da çatı katında yangın kontrol altına alındı İki katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken büyük oranda maddi hasar oluştu.

İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 16.15 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Çiçek Çıkmazı üzerinde bulunan 2 katlı binada panik yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmına başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.

Binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Maddi hasar oluştu

Olayla can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.