İstanbul'da cep telefonuyla kadının fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı Sultangazi'de gündüz saatlerinde sokakta yürüyen genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken şahıs mahalleli tarafından fark edildi. Darbedilen adam tutuklandı.

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DHA

Taciz olayının yeni adresi İstanbul...

Sultangazi ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

Mahalleli darbetti

Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi.

Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, şahsı darbetmeye başladı.

Şikayetçi oldu

Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

Fotoğraf ortaya çıktı

Şahsın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)