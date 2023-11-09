İstanbul'da cezaevi aracının çarptığı kadın can verdi Basın Ekspres yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına cezaevi nakil aracı çarptı. Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DHA

İstanbul Bahçelievler'de korkutan bir kaza yaşandı.

Otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevim T.'ye (76) 34 JF 0657 plakalı, içerisinde mahkûmların bulunduğu cezaevi nakil aracı çarptı. Sevim T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahkumlar başka araca alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametindeki trafik bir süre tek şeritten verildi.

Cezaevi nakil aracında bulunan mahkûmlar başka bir nakil aracına alındı.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Sevim T.’nin cenazesi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)