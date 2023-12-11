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İstanbul'da cezaevinden izinli çıktı: 5 günde 9 kapkaç yaptı

İstanbul'da cezaevinden izinli çıktı: 5 günde 9 kapkaç yaptı Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde 4 gün içinde 9 ayrı kapkaç yapan hırsız, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan zanlının, aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı öğrenildi.