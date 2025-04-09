İstanbul Küçükçekmece'de bulunan çiçek dükkanının bodrum katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAPILAN İLK KONTROLLERDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan, 35 yaşındaki Ersin Keskin'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskinin hayatını kaybettiğini belirledi.
"ZEHİRLENMEDEN KASKATI KESİLMİŞ"
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olay yerine gelen Ersin keskinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. .
Yalçın Yıldız "Çocuk akşamdan burada kalmış, uyumuş. Dumandan zehirlenmiş, olduğu yerde zehirlenmeden kaskatı kesilmiş. Çiçekçide çalışan, zehirlenmiş" diye konuştu.
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