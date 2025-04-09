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İstanbul'da çiçekçide çıkan yangında 1 kişi öldü

İstanbul'da çiçekçide çıkan yangında 1 kişi öldü Küçükçekmece'de bulunan bir çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren şahsın olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.