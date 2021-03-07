İstanbul'da çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı

Akli dengesi bozuk 1 kişinin mahsur kaldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı kurtarılan kişi de hastaneye kaldırıldı.

Saat 07:30 sıralarında İstanbul Güngören Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde mahsur kalan Çetin Özkan’ı evden çıkardı. Sağlık ekipleri yangında yaralanan Özkan’a ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'da çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı ViDEO



İTFAİYE, PARMAKLIKLARI KESEREK KURTARDI

Yangını ilk gören ve hemen itfaiye ekiplerine haber veren taksici Mehmet Badalıoğlu yaşanan o anları anlatarak, "Ben taksiciyim aşağı doğru iniyordum, baktım ateş çıktı binada. Ateşi görünce hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi. Arkadaşında biraz akıl hastalığı varmış sanırım. Üst katta 2 tane genç arkadaş vardı, onlar çıktıktan sonra itfaiye geldi. İtfaiye gelince arkadaş demirliklere sarılmıştı, demirleri kırıp aldılar onu." dedi.







