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İstanbul'da çıkan yangında araç cayır cayır yandı

İstanbul'da çıkan yangında araç cayır cayır yandı Aracın motor kısmında çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.