İHA
İstanbul'da korkutan yangın...
Ataşehir'de saat 13.00 sıralarında, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla aracın ön kısmı alev aldı.
Alevler kontrol altına alındı
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Araç kullanılmaz hale geldi
Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Binayı soğuttular
İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğutmaya çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış