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İstanbul'da cinayet! Aracına şişe fırlatan kişinin alnına kalem sapladı

İstanbul'da cinayet! Aracına şişe fırlatan kişinin alnına kalem sapladı Beyoğlu'nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K., iddiaya göre iş yerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın alnına kalem saplayıp yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, 1 hafta sonra hayatını kaybetti.