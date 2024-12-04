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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz gece yaşanan vahşetten kötü haber geldi..

Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki M.Ö. yanında tuttuğu 14 yaşındaki İ.S.Y. isimli çocuğu ve bir de polis memurunu silahla vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören İ.S.Y.'nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralı polis memuru Nusret Yıldırım, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

NE OLMUŞTU

2 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu.