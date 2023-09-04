İstanbul'da çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi Avcılar’da tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğun yüzüne sahte oksijen maskesi takarak dilenen kadın, zabıta ekiplerine yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada bin 733 lira ele geçirildi.

DHA

Vatandaşların duygularını sömürerek para dilenlere geçit yok.

Son olarak İstanbul'da Avcılar Belediyesi Zabıta ekibi, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde yüzüne sahte oksijen maskesi takılı çocuğu tekerlekli sandalyeye koyarak dilenen kadını gördü.

Çocuğu tekerlekli sandalyeye koyup oksijen maskesi taktı

Polise de haber veren zabıta ekipleri, kadını Avcılar Belediyesi'ne götürdü.

Burada yapılan aramada kadının üzerinden bin 733 lira bulundu.

Üzerinden bin 733 lira çıktı

Kadına, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılırken, ele geçirilen para belediyeye teslim edildi.

Avcılar Belediyesi Zabıta görevlisi Ercan Ateş, “Vatandaşlarımızdan, çocukları istismar eden bu gibi kişilerin duygu sömürüsü yaptığını gördüklerinde bize bildirmelerini bekliyoruz." dedi.