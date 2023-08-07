İstanbul'da çocuğunu döven anne gözaltına alındı Akşam saatlerinde çocuklarına şiddet uygulayan vicdansız anne, komşuları tarafından uyarıldı. Bunun üzerine öfkelenen kadın, “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır” dedi.

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İHA

Çocuğa şiddetin yeni adresi İstanbul.

Bu kez darp olayını gerçekleştiren ise bir anne...

Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı.

Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini “Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor.” diyerek uyardı.

"Öldürsem bile benim hakkımdır"

Bunun üzerine anne, “Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır.” diyerek cevap verdi.

Şiddete uğrayan çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise yan dairede oturan komşularının cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ailenin bulunduğu siteye giden ekipleri anneyi ve iki çocuğunu karakola götürdü. Anne G.A suçlamaları reddederken, “Eşimi kaybettim, tek başıma iki çocuğumla yaşıyorum bazen tartışıyoruz çocuklarımla.” dediği öğrenildi.

Annenin ifadesinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

"İki yıldır bu sesleri duyuyoruz"

Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise şu ifadeleri kullandı: