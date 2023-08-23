İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Akşam saatlerinde bölgedeki çocuk parkına gelen iki grup arasında tartışma çıktı.
Alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen öfkeli grubun arasında tansiyon yükselince olay kavgaya döndü.
7 yaralı
Bu sırada parktaki çocukların gözü önünde birbirine bıçak çeken şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Kavgada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile hastaneye giderken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi.
Durumu ciddi
Polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
İki grubun akraba oldukları ortaya çıktı.