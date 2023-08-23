İstanbul'da çocuk parkında kavga: 7 yaralı Bayrampaşa'da, aile üyeleri olduğu belirtilen iki grup, parkta çocukların gözleri önünde bıçaklarla kavga etti. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanırken, çevrede bulunanlar olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Akşam saatlerinde bölgedeki çocuk parkına gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen öfkeli grubun arasında tansiyon yükselince olay kavgaya döndü. 7 yaralı Bu sırada parktaki çocukların gözü önünde birbirine bıçak çeken şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile hastaneye giderken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi. Durumu ciddi Polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. İki grubun akraba oldukları ortaya çıktı.