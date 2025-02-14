İstanbul'da çocukla dilenen 2 kadın hakkında iddianame

AA

İstanbul Fatih Mesihpaşa Mahallesi'nde 15 Ağustos 2024'te, sanıklar S.K. ve N.K'nin 1 yaşındaki A.P.K. ile dilencilik yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇOCUĞUYLA SOKAKTA GEZDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Çocuğun annesi S.K, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.

S.K. ifadesinde, dilencilik yapmadığını ve çocuğuyla sokakta gezdiğini öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İDDİANEME HAZIRLANDI

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise S.K. ve N.K'nin, Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yanlarındaki mağdur çocuk A.P.K. ile çevrede bulunan vatandaşları rahatsız edip durdurarak para istediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Mağdur çocuğun, S.K'nin oğlu, N.K'nin de yeğeni olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.

İddianamede, sanıkların çocuğu yanında tutarak teşhir ettiği, insanların acıma ve yardım etme duygularını sömürerek daha kolay menfaat elde ettikleri ve "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanma" suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar S.K. ve N.K'nin 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.