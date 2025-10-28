İstanbul'da çocuklara taciz iddiası: Yakalayıp tekme tokat dövdüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt'ta taciz skandalı...

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs, sokaktaki iki kız çocuğunu takip etmeye başladı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ TACİZDE BULUNDU

Şahıs, bir süre sonra çocukların yanlarına yaklaştı.

Adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı.

ŞÜPHELİYİ DÖVDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumu fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak uzun süre döverken ardından polise teslim edildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.