FETÖ’cü doktor Salih Zoroğlu, kendisine terapiye gelen çocuklara ilaç verip, telkinde bulunarak ailelerini cinsel istismarla suçlattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Prof. Dr. Zoroğlu’nun kendilerine aynı kabusu yaşattığını söyleyen çok sayıda aile, savcılıklara başvurdu.
Gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı.
972 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, Süleyman Salih Zoroğlu’nun 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, 2 kez “Şantaj”, 2 kez “Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme”, 1 kez “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme” 1 kez “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan diğer 5 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istendi.
Sözde terapi görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'cü doktorun hayvanlarda kullanılan bir ilaçla uyuşturduğu kız çocuğuna yaptığı psikolojik baskı ve sözde terapi anlarının görüntüleri Show Haber'de yayınlandı.
Doktorun söz konusu görüntüleri, çocukların ailelerine şantaj yapmak amacıyla kaydettiği tespit edildi.
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