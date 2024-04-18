İstanbul'da çocukların kavgasına aileler dahil oldu: Genç kadını sokak ortasında dövdüler Henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan aile, küçük kız ve annesini sokak ortasına tekme tokat dövdü. Şahıslar polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken anne-kız hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'da şiddetin adresin Esenyurt oldu...

Dün öğlen saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde çocuklar arasında başlayan tartışmaya anneleri de dahil olunca kavga çıktı.

Anne ve kızını dövdüler

Eşinin kavga ettiğini gören kocası ise olaya dahil olarak sokak ortasında anne ve kızı dövmeye başladı.

Aldığı darbelerin etkisiyle yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan kadının yardımına ise mahalle sakinleri koştu.

Saldırganlar gözaltına alındı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülürken, saldırgan karı koca ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

Küçük kız gözyaşlarına boğuldu

Annesinin yerde baygın şekilde yattığını gören küçük kız çığlıklar atarak sinir krizi geçirirken, öfkeli adamın kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Adam yerde yatan kadını tekmeliyordu"

Sokakta esnaflık yapan Musa Yavuz, “Ben evde oturuyordum dışarıdan bir kargaşa sesi geldi. Dışarıya baktım bir kadın yerde yatıyor, adamda binaya giriyor. Bizim komşular olduğunu anladım ve adamın karısını dövdüğünü sandım. Ondan sonra duydum ki karı koca, çocuk tartışması nedeniyle başka bir kadını dövmüş. O manzara zorumuza gitti, hiç hoş olmadı. Adam yerde yatan kadını tekmeliyordu, kadın baygın şekilde yatıyordu. Daha sonrasında polis geldi karı kocayı götürdü, diğer kadın ise ambulansa bindi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)