İHA
İstanbul'da çocukların oyunu tehlike saçtı.
Arnavutköy’de bir grup çocuk, Çevreyolu Viyadüğü altında bulunan çayırlık alanda toplandı.
Kurusıkı tabanca ile ateş açtı
Aralarından biri belinden çıkarttığı kurusıkı silahı arkadaşlarına doğrultarak ateşlemeye başladı.
Çocuklar korkudan ne yapacağını şaşırdı
Ateşlenen silahı gören çocuklar sağa sola kaçışmaya başladı. Elinde kurusıkı tabanca olan çocuk ise ateş etmeye devam etti.
O anlar kameralara yansıdı
Çocukların korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Görüntülerde, bir çocuğun silahla arkadaşlarına doğru ateş ettiği, daha sonra kalabalığın beraberce uzaklaştığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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