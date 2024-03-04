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İstanbul'da çocukların tehlikeli oyunu: Kurusıkı tabancayla ateş açtılar

İstanbul'da çocukların tehlikeli oyunu: Kurusıkı tabancayla ateş açtılar Bir grup çocuğun toplandığı alanda aralarından biri belinden çıkardığı kurusıkı ile ateş etmeye başlarken diğer çocuklar kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.