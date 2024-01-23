İstanbul'da çöp evde öldü: Kıyafetlerin altında kalarak can verdi 5 gün önce kapıyı aralayarak girebildiği evinde kıyafetlerinin altında kalarak ölen yaşlı adamın cesedinin kokusu binayı sarınca olay açığa çıktı. Ekipler üçüncü kez gelişlerinde cansız bedeni buldu.

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DHA

Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul oldu.

Avcılar ilçesinde oturan Hasan Ergin'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisini arayarak yardım istedi.

Ağır kokudan şüphelendiler

Ergin'in kapısını çalan yönetici İsmail Önem, kapı açılmayınca daireden gelen ağır kokulardan şüphelendi ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Hasan Ergin'in tek başına yaşadığı daireye gelen ekipler, tavana kadar atık giysi ve eşya depolanan çöp evle karşılaştı.

Evde bir şey bulunamadı

Evin kapısını kıran ekipler, güçlükle içeri girerek evde arama yaptı ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlayamadı ve evden ayrıldı.

Çöpten gelen ağır kokudan dolayı rahatsız olan bina sakinleri, Ergin'in yakınlarını arayarak durumu çözmek istedi.

Bunun üzerine eve gelen Hasan Ergin'in iki yeğeni, kamera kayıtlarını izledi.

Ekipler ikinci kez çağırıldı

Görüntülerden eve girerek bir daha çıkmadığı anlaşılan emekli öğretmen için yeğenleri, bir kez daha 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Adrese gelen ekiplerin çalışmaları sonucu yine bir şey çıkmadı.

Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından yeğenleri, çöp evde bulunan kıyafet yığınını dışarı çıkarmaya başlayınca dayılarının cansız bedenini karşılarında buldu.

Kıyafetlerin altında kaldı

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi.

Hasan Ergin'in aralayarak içeriye girebildiği, kapıyı kapattıktan sonra üzerine kıyafetlerin düştüğü anlaşıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)