İstanbul'da çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı

İstanbul Ataşehir'e bağlı İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre çöp kamyonu şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden gerginlik çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, yanında getirdiği levye ile çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

LEVYEYLE SALDIRIP TEHDİT ETTİ

Saldırganın, şoföre küfürler savurup "Beni araştır" diye bağırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde levyeyle darbe vurduğu görülen saldırganın tehditleri dikkati çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.