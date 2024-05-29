İstanbul'da korkunç kaza küçük çocuğu canından etti...
Esenyurt ilçesinde 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi'nde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.
Küçük çocuk hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Şoför gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.’nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çöp kamyonunun çocuğa çarptıktan sonra bir süre daha yoluna devam ettiği görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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