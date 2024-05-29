İstanbul'da çöp kamyonunun ezdiği çocuk hayatını kaybetti: Sürücü gözaltına alındı Yolun karşısına geçtiği sırada çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul'da korkunç kaza küçük çocuğu canından etti...

Esenyurt ilçesinde 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi'nde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.

Küçük çocuk hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.’nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çöp kamyonunun çocuğa çarptıktan sonra bir süre daha yoluna devam ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)