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    İstanbul'da çöp poşetli kavga

    Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, diğerinin kafasına elindeki çöp dolu poşetle vurdu. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:32
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    İstanbul'da çöp poşetli kavga

    İstanbul'un Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine biri, diğerinin üzerine doğru koştu.

    ÇÖP POŞETİYLE VURDU

    Üzerine gelindiğini gören kişi de elindeki çöp dolu poşetle onun kafasına vurdu.

    Yumruklaşmaya başlayan kişileri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

    Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da çöp poşetli kavga VİDEO

    İstanbul da çöp poşetli kavga #1

    İstanbul da çöp poşetli kavga #2

    İstanbul da çöp poşetli kavga #3

    İstanbul da çöp poşetli kavga #4

    İstanbul da çöp poşetli kavga #5

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