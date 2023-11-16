İstanbul'da çöp tartışması silahlı kavgaya döndü Kağıthane'de kapının önüne çöp bırakılmasına tepki gösteren iki vatandaş, komşularını darbetti. Bunun üzerine tansiyon saldırıya uğrayan adam silahını çıkararak ateş etti. Olay anı kamerada.

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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde silahlar çekildi...

Salı akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetlerini binanın önüne bıraktı.

Dışarıya çöp bırakıldığını gören iki komşu ise Ahmet T.'yi kapının önüne çöp bırakmaması konusunda uyardı.

Darbedilince silahını çıkardı

Çıkan tartışmada Uğurcan Y. ile Ercan Ö., komşuları Ahmet T.'yi darbetti.

Ahmet T., belindeki silahı çıkararak karşı tarafa art arda ateş etti.

Vatandaşlar araya girdi

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu. Araya girenlerin yardımıyla kavga son buldu.

Olay kamerada

Yaşanan kavga ve Ahmet T.'nin silahıyla ateş etmesi ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına aldı.

Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)