İstanbul'un Kağıthane ilçesinde silahlar çekildi...
Salı akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetlerini binanın önüne bıraktı.
Dışarıya çöp bırakıldığını gören iki komşu ise Ahmet T.'yi kapının önüne çöp bırakmaması konusunda uyardı.
Darbedilince silahını çıkardı
Çıkan tartışmada Uğurcan Y. ile Ercan Ö., komşuları Ahmet T.'yi darbetti.
Ahmet T., belindeki silahı çıkararak karşı tarafa art arda ateş etti.
Vatandaşlar araya girdi
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu. Araya girenlerin yardımıyla kavga son buldu.
Olay kamerada
Yaşanan kavga ve Ahmet T.'nin silahıyla ateş etmesi ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına aldı.
Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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