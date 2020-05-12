- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da damat kayınpeder ve kayınvalidesini öldürdü
İstanbul'da damat kayınpeder ve kayınvalidesini öldürdü
Polis ekipleri, şüpheli damadı gözaltına alırken, olay yerinde inceleme sürüyor.
- DHA
- 12.05.2020 - 21:02
Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü.
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.