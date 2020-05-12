Dolar
6.9934
-1.1268%
Euro
7.5898
-0.7778%
Altın
1704.2
0.3941%
Borsa
99615.88
1.8648%
G. Altın
382.942
-0.7999%
Bitcoin
61911.88
-0.8881%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    İstanbul'da damat kayınpeder ve kayınvalidesini öldürdü

    Polis ekipleri, şüpheli damadı gözaltına alırken, olay yerinde inceleme sürüyor.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 21:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da damat kayınpeder ve kayınvalidesini öldürdü

    Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı.

    Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Görüş Bildir