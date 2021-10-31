Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi.

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.

Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

TEYZE, İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı.

Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dans edip takla atan teyze izleyenleri gülümsetti ViDEO