DHA
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatttı.
Bu kapsamda, örgüte mensup olduğu belirlenen ve çatışma bölgelerinde bulunan şüphelilerin İstanbul’daki adresleri tespit edildi.
Çalışmalarını tamamlayan polis, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
12 GÖZALTI
Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 silah, 1 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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