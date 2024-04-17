İstanbul'da DEAŞ operasyonu Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede önleyici çalışmaları, koordineli bir şekilde devam ediyor.

Suriye'de eğitim alan 14 terörist tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Suriye'nin Haseke ile Daşişa kentlerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli tespit edildi.

10 şüpheli yakalandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)