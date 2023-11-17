İstanbul'da DEAŞ'ın eğitim merkezlerine operasyon: 7 kişi sınır dışı edildi İllegal mescitler kurarak DEAŞ silahlı terör örgütü için eğitim verildiği belirlenen mekanlarda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 7 yabancı şahıs sınır dışı edildi.

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DHA

Ülkemizin dört bir yanında terörle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerini bitirmek adına her gün bir yeni operasyon düzenliyor.

Terörle mücadelede görevli ekiplerin son adresi bu kez İstanbul oldu.

Örgüt için eğitim verildiği tespit edildi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'daki bağlantılarının tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin, kentin çeşitli bölgelerinde örgüt ideolojisi hakkında eğitimler verdiği tespit edildi.

15 farklı adrese eş zamanlı baskın

Eğitimlerin, şüpheliler tarafından açılan illegal mescitlerde verildiği ve eğitime gelenlerin yabancı uyruklu şahıslar olduğu saptandı.

Elde edilen bilgiler sonucunda terörle mücadele ekipleri harekete geçti.

Kentin 9 ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

7 kişi sınır dışı edildi

Operasyonlarda 10 şüpheli ile birlikte haklarında tahdit kodu bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si ülkeden sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Örgütün mescit yapılanmasında yer alan 10 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)