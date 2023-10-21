İstanbul'da dehşet saçan hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı İstanbul Maltepe'de polisin ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki uygulama sırasında önceki gün güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü S.A., uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarptı.

Kazada bir bekçi ve bir polis memuru ağır yaralanırken hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile çarpan hafriyat kamyonunun şoförü Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu durdurularak gözaltına alındı.

Babasıyla tartıştığı için arabayı kaçırdığı öğrenildi

Gözaltına alınan şüphelinin tartışma yaşadığı babasının kamyonunu kaçırdığı belirlendi.

Ayrıca şüphelinin uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 8 kez Alkol ve Madde Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) yatırıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli S.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.