İstanbul'da denetim sırasında aracın çarptığı polis şehit oldu Esenler ilçesinde trafik denetimi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Peksoy, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Peksoy bugün şehit oldu. Şehidin cenazesi, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından uğurlanacağı memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.

9 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Polis memuru Mustafa Peksoy’un şahadet haberi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'nde yaşayan babası Yusuf Peksoy ile annesi Döne Peksoy'a, Andırın Kaymakamı Mustafa Aslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran tarafından verildi. Peksoy çifti, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları ve yakınları da eve akın etti. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 9 ay önce Türk Polis Teşkilatı'na katılan ve bekar olan Mustafa Peksoy'un ağabeyinin de polis memuru olduğu belirtildi.

Şehir Mustafa Peksoy, yarın ikindi namazından sonra Andırın'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)