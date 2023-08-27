İstanbul'da denetimde ceza yiyen sürücüler basın mensuplarına yüklendi Kadıköy ilçesinde yapılan abart egzoz ve hız denetiminde 111 adet cezai işlem uygulanırken toplamda 180 bin 772 TL para cezası kesildi. Uygulamaya alkollü yakalanan şahıs ise kendilerini görüntüleyen basın ekibine öfkelendi.

İHA

Yurt genelinde asayiş ve huzur sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Sürücülere yönelik farklı bölgelerde uygulama noktaları kuruluyor.

Bir denetim de İstanbul'da yapıldı. Megakent'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de ekipler harekete geçti.

180 bin TL ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince abart egzoz, hız ve radar denetimi gerçekleştirdi.

Uygulamada 111 adet cezai işlem uygulanırken toplamda 180 bin TL para cezası kesildi, 24 araç trafikten men edildi.

Basın ekibine yüklendi

Denetimlere takılan ve 1.44 promil alkollü çıktığı için 4 bin 64 TL dolayı ceza yiyen sürücü Görkem Özertürk denetimde görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Özertürk’ün yanındaki arkadaşı ise gazetecilerin üzerine yürüyerek kameralara müdahale etti, görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.

Gözaltına alındı

Özertürk, "Görevinizi yapabilirsiniz ama görüntüleri paylaşamazsınız." dedi.

Görkem Özertürk ve yanında bulunan arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.

Gencin arkadaşı, "O kamera kayıtta mı?" diyerek öfkelendi.

Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.