İstanbul'da denetime takılan sürücü poşet dolusu uyuşturucuyla yakalandı Megakent'te yapılan 'Huzur İstanbul' denetiminde arama yapılan otomobilde bir poşet dolusu uyuşturucu madde bulundu. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kız arkadaşları görüntülenmelerine tepki gösterdi.

DHA

Güvenlik güçlerinde sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de destek verdi.

Beyoğlu denetlendi

Megakent'in en yoğun bölgelerinden biri olan Beyoğlu'nda yapılan denetimde, durdurulan araçlar didik didik arandı.

Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Poşet dolusu uyuşturucuyla yakalandı

Denetim sırasında durdurulan 39 LL 386 Plakalı otomobilde aramalar esnasında bir poşet uyuşturucu madde bulundu.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü Mustafa D. gözaltına alındı.

Bu sırada yanındaki kız arkadaşı da, "Niye video çekiyorlar ki ben bunu anlamadım." diyerek tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)