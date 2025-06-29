İstanbul'da denizde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Beykoz Riva'da farklı bölgelerde denize giren 4 kişi, rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar ile kıyıdan uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalar sonucunda boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Farklı noktada denize giren bir kişi ise rüzgar ve yüksek dalgalar sonucu kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter ve güvenlik botu ile kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.