İstanbul'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.