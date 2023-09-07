İstanbul'da depoya giren 2 kişi 12 saat boyunca hırsızlık yaptı Bir binanın ortak alanı olarak kullanılan deposundan hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde binanın otoparkına saat 09.00'da giren iki şüpheli, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı.

Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi, binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İki şüphelinin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlör çaldığı öğrenildi.

Şüpheliler tespit edildi

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştirenin M.S. olduğunu tespit etti.

2 hırsız yakalandı

M.S., Adnan Kahveci mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, çalınan kurutma makinesi ile bisiklet de ele geçirildi.

17 bin lira değerindeki kurutma makinesi ile bisiklet, sahibine teslim edildi.

M.S.'nin sorgusunda, hırsızlık suçunu işlediği sırada yanında bulunan kişinin olayla ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, M.S.'ye yardım eden şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğunu da tespit etti.

'Evden hırsızlık' suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)