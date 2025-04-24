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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sadece İstanbul'u değil, çevre illeri de etkileyen deprem, büyük paniğe neden oldu.

Bu süreçte artçılar devam ederken, vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar da kameralara yansıdı.

DEPREME ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.

Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde araçlar için yedek parça satılan bir iş yerinde ise büyük panik yaşandı.

TEZGAHIN ÜSTÜNDEN ATLADILAR

Büyük bir gürültünün yaşandığı sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı.

Dükkanda bulunan bazı kişiler ise tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

5 kişinin art arda tezgahın üzerinden atladığı anlar kameraya yansıdı.