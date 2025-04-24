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DHA

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Megakent'te paniğe neden oldu.

Gece boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, evlerine girmeye dahi korktu.

Depremin en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olan Sultangazi'de, 14 yaşındaki M.U. ve ailesi de sokağa çıktı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Akşam saat 19.00 sıralarında vatandaşlar deprem korkusu yaşarken Esentepe Mahallesi'nde, iki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

DEPREM NEDENİ İLE DIŞARDA OLAN ÇOCUĞA MERMİ İSABET ETTİ

O sırada aynı sokakta bulunan 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U., isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an, deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti.

Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.