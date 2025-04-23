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DHA

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu.

Vatandaşlar, yaşadıkları korku ve panikle kendilerini dışarı atarak, yakınlarına ulaşmak için telefonlara sarıldı.

TEZGAHIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK KAÇTILAR

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.

Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.