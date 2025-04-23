İHA

Marmara Bölgesi, deprem paniğiyle irkildi.

Silivri merkezli saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde endişe ve panik havası hakim oldu.

Depremin yoğun olarak hissedildiği Bağcılar’da bulunan özel bir hastanede korku dolu anlar yaşandı.

HASTANE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Sarsıntının hemen ardından bina tedbir amaçlı boşaltıldı, hastalar ve refakatçiler dışarı çıkarıldı.

Hastane bahçesinde toplanan vatandaşların yaşadığı panik, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir