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Haber Merkezi

İstanbul'da sabah saatlerinde art arda depremler yaşandı.

İlk olarak saat 12.13’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kısa süre sonra, saat 12.49’da merkez üssü Silivri açıkları olan ve 6.2 büyüklüğünde kaydedilen ikinci bir sarsıntı tüm şehirde hissedildi.

Artçı depremler tüm şiddetiyle sürerken, vatandaşlar panik halinde sokaklara döküldü.

DEPREME TIRAŞ SIRASINDA YAKALANDI

Bu sarsıntılar sırasında Başakşehir’de deprem anında tıraş yaptığı müşterisiyle birlikte dükkandan çıkan bir berber, müşterisini yarım bırakmayarak tıraşa bina dışında devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Sokakta makası ve tarağı eline alan berberin, işine kaldığı yerden devam etmesi çevredekilerin dikkatini çekerken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.